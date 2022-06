Italia, Mancini verso quota 50 esordiente: solo Sacchi ha fatto di più (Di martedì 14 giugno 2022) Contro la Germania, il c.t. del’Italia Mancini potrebbe arrivare a quota 50 esordienti in Nazionale: meglio di lui solo Sacchi Roberto Mancini studia la formazione da schierare contro la Germania, con l’ipotesi altri esordienti sempre più probabile. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, questa sera giocheranno la loro prima partita con la maglia dell’Italia Scalvini, Luiz Felipe e Caprari così da far salire a quota 50 gli esordienti del Mancio. Meglio dell’attuale c.t. azzurro solamente Arrigo Sacchi che nel corso della sua gestione ne fece debuttare 55. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) Contro la Germania, il c.t. del’potrebbe arrivare a50 esordienti in Nazionale: meglio di luiRobertostudia la formazione da schierare contro la Germania, con l’ipotesi altri esordienti sempre più probabile. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, questa sera giocheranno la loro prima partita con la maglia dell’Scalvini, Luiz Felipe e Caprari così da far salire a50 gli esordienti del Mancio. Meglio dell’attuale c.t. azzurro solamente Arrigoche nel corso della sua gestione ne fece debuttare 55. L'articolo proviene da Calcio News 24.

