Italia ko con la Germania, Mancini: “Concesso troppo ma troppa sfortuna” (Di martedì 14 giugno 2022) Crollo clamoroso per l’Italia in Germania: i tedeschi travolgono gli azzurri con un netto 5-2. Si chiude con una brutta sconfitta quindi il ciclo di partite degli azzurri, che tornavano in campo dopo la mancata qualificazione ai Mondiali per la sconfitta contro la Macedonia del Nord. In queste partite, la ventata di aria fresca portata da Mancini, con tanti ragazzi ad esordire aveva portato entusiasmo e buoni risultati. Per questo, una prestazione così brutta come quella di stasera era assolutamente inattesa. Appena dopo il fischio finale, il ct azzurro Roberto Mancini ha parlato ai microfoni della Rai, provando a spiegare le ragioni di questo crollo. Roberto Mancini Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione: “È un peccato chiudere così, loro sono forti e lo sapevamo. Abbiamo ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 giugno 2022) Crollo clamoroso per l’in: i tedeschi travolgono gli azzurri con un netto 5-2. Si chiude con una brutta sconfitta quindi il ciclo di partite degli azzurri, che tornavano in campo dopo la mancata qualificazione ai Mondiali per la sconfitta contro la Macedonia del Nord. In queste partite, la ventata di aria fresca portata da, con tanti ragazzi ad esordire aveva portato entusiasmo e buoni risultati. Per questo, una prestazione così brutta come quella di stasera era assolutamente inattesa. Appena dopo il fischio finale, il ct azzurro Robertoha parlato ai microfoni della Rai, provando a spiegare le ragioni di questo crollo. RobertoDi seguito quanto riportato dalla nostra redazione: “È un peccato chiudere così, loro sono forti e lo sapevamo. Abbiamo ...

