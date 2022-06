Italia-Israele: Draghi a Bennett, 'paese amico, rafforziamo cooperazione' (Di martedì 14 giugno 2022) Gerusalemme, 14 giu. (Adnkronos) - "Israele rappresenta per l'Italia un paese amico, un partner fondamentale. I nostri rapporti sono stretti e si sono rafforzati ulteriormente negli ultimi anni – in ambito sanitario, economico, commerciale". Così il premier Mario Draghi nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro israeliano Naftali Bennett. "Dall'inizio della pandemia - ha ricordato il Presidente del consiglio - c'è stato un continuo scambio di informazioni tra i nostri Governi, per migliorare le nostre strategie di vaccinazione e di contenimento dei contagi. Vogliamo che questa collaborazione in campo medico e scientifico prosegua e si estenda anche a molti altri campi". "Nonostante il Covid-19, gli scambi commerciali sono aumentati nel 2021, e questa tendenza sembra ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Gerusalemme, 14 giu. (Adnkronos) - "rappresenta per l'un, un partner fondamentale. I nostri rapporti sono stretti e si sono rafforzati ulteriormente negli ultimi anni – in ambito sanitario, economico, commerciale". Così il premier Marionelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro israeliano Naftali. "Dall'inizio della pandemia - ha ricordato il Presidente del consiglio - c'è stato un continuo scambio di informazioni tra i nostri Governi, per migliorare le nostre strategie di vaccinazione e di contenimento dei contagi. Vogliamo che questa collaborazione in campo medico e scientifico prosegua e si estenda anche a molti altri campi". "Nonostante il Covid-19, gli scambi commerciali sono aumentati nel 2021, e questa tendenza sembra ...

