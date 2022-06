Italia-Irlanda Under 21 4-1, Bove: “Giocando così possiamo andare lontano” (Di martedì 14 giugno 2022) “C’è grande soddisfazione, con la Svezia non abbiamo raccolto quanto meritato, oggi ci siamo conquistati questa qualificazione. Se giochiamo così, possiamo fare grandi cose: ce la metteremo tutta per andare più avanti possibile all’Europeo, sicuramente faremo bene”. Queste le parole di Edoardo Bove, centrocampista dell’Italia Under 21, dopo la vittoria contro l’Irlanda che ha certificato il pass per i prossimi Europei di categoria: “Sono stato convocato due volte quest’anno, mi sono sentito subito parte di questo gruppo fantastico. Sono contentissimo”, ha aggiunto il giocatore della Roma ai microfoni di Rai Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) “C’è grande soddisfazione, con la Svezia non abbiamo raccolto quanto meritato, oggi ci siamo conquistati questa qualificazione. Se giochiamofare grandi cose: ce la metteremo tutta perpiù avanti possibile all’Europeo, sicuramente faremo bene”. Queste le parole di Edoardo, centrocampista dell’21, dopo la vittoria contro l’che ha certificato il pass per i prossimi Europei di categoria: “Sono stato convocato due volte quest’anno, mi sono sentito subito parte di questo gruppo fantastico. Sono contentissimo”, ha aggiunto il giocatore della Roma ai microfoni di Rai Sport. SportFace.

