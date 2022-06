Italia Irlanda U21 LIVE: 2-0, si va all’Intervallo con l’Italia in controllo (Di martedì 14 giugno 2022) Allo Stadio Del Duca di Ascoli, il match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria tra Italia U21 e Irlanda U21: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio Del Duca di Ascoli, Italia e Irlanda U21 nel match valido per il gruppo F di qualificazione agli Europei di categoria. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Italia Irlanda U21 2-0 Fischio d’inizio ore 17.30 1’ Calcio d’inizio per l’Irlanda 1’ OCCASIONE – Prima occasione per l’Italia: Pellegri strappa palla dai piedi del difenore irlandese McGuinnes e diagonale che Maher para col piede con qualche difficoltà 3’ Cambiaghi ci prova su una discesa dal centro sinistra, ma calcia male e a lato del palo 8’ Cambiaghi ottiene una punizione da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) Allo Stadio Del Duca di Ascoli, il match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria traU21 eU21: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Del Duca di Ascoli,U21 nel match valido per il gruppo F di qualificazione agli Europei di categoria. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiU21 2-0 Fischio d’inizio ore 17.30 1’ Calcio d’inizio per l’1’ OCCASIONE – Prima occasione per l’: Pellegri strappa palla dai piedi del difenore irlandese McGuinnes e diagonale che Maher para col piede con qualche difficoltà 3’ Cambiaghi ci prova su una discesa dal centro sinistra, ma calcia male e a lato del palo 8’ Cambiaghi ottiene una punizione da ...

