Italia-Irlanda oggi in tv | orario e diretta streaming qualificazioni Europei U21 2023

Il programma, con l'orario, la diretta tv e streaming di Italia-Irlanda, match valido per la decima ed ultima giornata delle qualificazioni agli Europei Under 21 2023. Azzurrini obbligati alla vittoria o al pareggio per chiudere il Gruppo F in prima posizione e ottenere così la qualificazione diretta. Appuntamento oggi, martedì 14 giugno, alle ore 17:30. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Rai2, mentre lo streaming sarà affidato a RaiPlay.

