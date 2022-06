Italia | Gnonto in gol alla Germania | è il più giovane della storia

Pubblicità

gippu1 : In questa notte così buia, un altro record storico: Wilfried Gnonto segna il gol più GIOVANE della storia della Naz… - GoalItalia : ?? Willy Gnonto, l'unico sorriso nella notte da incubo dell'Italia ???? A 18 anni, 7 mesi e 9 giorni diventa il più gi… - DiMarzio : .@Azzurri | Wilfried #Gnonto entra nella storia dell’#Italia: migliorato un primato che durava da 64 anni - fisco24_info : Nations League, Germania-Italia 5-2: disastro azzurro: (Adnkronos) - I tedeschi dominano dall'inizio alla fine, Gno… - RSIsport : ? Italia strapazzata dalla Germania malgrado lo storico gol di Gnonto, l'Ungheria passa 4-0 in Inghilterra e vola i… -

La reazione dell'arriva finalmente al 78' con il primo gol in Nazionale die lo stesso fa Bastoni al 95', rendendo leggermente meno pesante il passivo . Magra consolazione in una serata ...La ripresa sembra iniziare bene per l'(occasione per Cristante), ma dilaga la Germania, a ... In una serata disastrosa, arriva almeno la soddisfazione del primo gol in Nazionale di, lesto ...L’Italia di Mancini perde 5-2 in casa della Germania nel quarto turno di Nations League, azzurri umiliati. I tedeschi hanno passeggiato contro la giovane Nazionale di Roberto Mancini apparsa quasi del ...L'Italia e la Germania tornano ad affrontarsi dopo l'1-1 dell'andata, in una sfida che promette tanto spettacolo e che racconteremo ...