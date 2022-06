Italia, figuraccia tremenda: la Germania travolge gli azzurri 5-2 (Di martedì 14 giugno 2022) Grande batosta per l’Italia di Roberto Mancini in Germania. Il tecnico cambia tanto, ma stavolta è un vero disastro a Monchengladbach. L’Italia sperimentale di Roberto Mancini non funziona in Germania nel match valido per la quarta giornata di Nations League e rimedia una figuraccia storica. Grossa batosta con la Nazionale di casa che rifila un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 14 giugno 2022) Grande batosta per l’di Roberto Mancini in. Il tecnico cambia tanto, ma stavolta è un vero disastro a Monchengladbach. L’sperimentale di Roberto Mancini non funziona innel match valido per la quarta giornata di Nations League e rimedia unastorica. Grossa batosta con la Nazionale di casa che rifila un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gazzetta_it : L'Italia stavolta fa una figuraccia: la Germania domina e ne segna cinque #GERITA - Eruem2 : #GermaniaItalia già finite le fregnacce sulla nuova italia giovane, inclusiva, divertente.... Quando si confondono… - emmezak : RT @FabRavezzani: Va anche detto che Mancini ha interpretato la Nations League come il torneo dei bar. Dentro tutti, allegramente, per vede… - Alessan40040451 : RT @FabRavezzani: Va anche detto che Mancini ha interpretato la Nations League come il torneo dei bar. Dentro tutti, allegramente, per vede… - JacopoBoldrin : RT @FabRavezzani: Va anche detto che Mancini ha interpretato la Nations League come il torneo dei bar. Dentro tutti, allegramente, per vede… -