Italia, Barella: «Ci sta inciampare all'inizio di un nuovo percorso. Siamo dispiaciuti» (Di martedì 14 giugno 2022) Niccolò Barella, centrocampista dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida persa contro la Germania. Le sue dichiarazioni: «Ci sta inciampare all'inizio di un nuovo percorso. Dispiace per il risultato, ma quando commetti certi errori la Germania ti punisce. Vergogna? Penso sia una parola pesante, Siamo dispiaciuti per i tifosi che sono venuti qui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

