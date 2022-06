Israele | Bennett | Sull' energia aiuteremo l' Europa con gas naturale

(Di martedì 14 giugno 2022) Draghi: 'Grazie a Tel Aviv per il suo sforzo di mediazione nel conflitto. Dobbiamo agire con urgenza per i corridoi del grano o sarà troppo ...

Pubblicità

Draghi: 'Grazie a Tel Aviv per il suo sforzo di mediazione nel conflitto. Dobbiamo agire con urgenza per i corridoi del grano o sarà troppo ...è per l'Italia un paese amico, un partner fondamentale. I nostri rapporti sono stretti, si ... parlando alla stampa congiuntamente con il primo ministro israeliano, Naftali, al termine ...Continua la disperata ricerca di Paesi che possano fornire all’Italia il gas e l’energia di cui necessità per scollarsi dalla Russia.Il presidente del Consiglio Mario Draghi si trova in Israele per un viaggio istituzionale volto a recuperare nuove scorte di gas.