Ispirazioni nella Città Eterna dal direttore creativo di origini italo-franco-tunisine | fotografa e designer nel mondo del lusso

(Di martedì 14 giugno 2022) Daria Reina ha appena festeggiato i sette anni del suo arrivo con il brand Chez Dede, fondato con il marito, l’illustratore Andrea Ferolla, in Via di Monserrati a Roma. Il loro negozio, con atelier all’interno, è a metà tra una Wunderkammer-stanza delle meraviglie, un punto vendita dove scoprire collezioni esclusive come piccole éditions di accessori, abbigliamento, gioielli e decorazioni per la casa, e anche un luogo di incontri. E il prossimo 15 giugno Daria inaugurerà ufficialmente W The Store, all’interno del nuovo Hotel W di Roma, boutique curata da lei, oltre che negli oggetti anche negli arredi, dai tendaggi in velluto verde come quinte teatrali ai pouf in stile boudoir. Ma W significa anche Wunderkammer e Wonder, meraviglia, stupore. E in quest’ottica ecco la sua Roma autentica, un po’ segreta. E meravigliosa. ...