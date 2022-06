Isola, Marco Cucolo cerca casa? La proposta di Ilary Blasi dopo la rottura con Lory Del Santo (Di martedì 14 giugno 2022) L’Isola dei famosi potrebbe aver messo fine a una storia d’amore che durava da quasi 10 anni: si tratta di Lory Del Santo e Marco Cucolo. I due, durante l’ultima diretta su Canale 5 sono sembrati ai ferri corti. LEGGI ANCHE: — Isola dei famosi, Guendalina litiga con Lory del Santo durante la pubblicità: cosa è successo a telecamere spente Tutto sarebbe partito da Lory Del Santo che non avrebbe affatto apprezzato l’atteggiamento del suo compagno: a detta sua Marco, invece di difenderla davanti agli attacchi degli altri naufraghi che l’hanno spesso accusata di essere falsa, non avrebbe mosso un dito o speso alcuna parola in sua difesa. Lory non ha usato mezze misure e avrebbe allontanato Marco, sia dalla sua ... Leggi su funweek (Di martedì 14 giugno 2022) L’dei famosi potrebbe aver messo fine a una storia d’amore che durava da quasi 10 anni: si tratta diDel Santo e. I due, durante l’ultima diretta su Canale 5 sono sembrati ai ferri corti. LEGGI ANCHE: —dei famosi, Guendalina litiga condel Santo durante la pubblicità: cosa è successo a telecamere spente Tutto sarebbe partito daDel Santo che non avrebbe affatto apprezzato l’atteggiamento del suo compagno: a detta sua, invece di difenderla davanti agli attacchi degli altri naufraghi che l’hanno spesso accusata di essere falsa, non avrebbe mosso un dito o speso alcuna parola in sua difesa.non ha usato mezze misure e avrebbe allontanato, sia dalla sua ...

IsolaDeiFamosi : Nessuno: Proprio nessuno: Lory Del Santo dopo averne dette di tutti i colori a Marco: 'E comunque sei fotogenico, non sei male' #Isola - IsolaDeiFamosi : Lory e Marco: un amore al capolinea? ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l'#Isola - Rosso_Geranio : Ha ragione Lory su Marco, un uomo che non è in grado di difendere la propria donna dagli attacchi di un branco di e… - Anast1Maddalena : RT @ANNAMARIAPOMARE: @IsolaDeiFamosi @vladiluxuria @NicoSavi grazie Marco cuculo nella coppia ha diritto di dire dove Lory ha sbagliato e l… -