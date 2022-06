Isola dei famosi, paura per i naufraghi? Le previsioni meteo peggiorano nelle prossime ore? Cosa è previsto (Di martedì 14 giugno 2022) Sull’Isola dei famosi presto potrebbe abbattersi il maltempo e i naufraghi coinvolti nel reality di Canale 5 potrebbero dunque subire qualche disagio, oltre alle condizioni attuali di sopravvivenza alle quali sono sottoposti. LEGGI ANCHE : — Isola dei famosi, ex naufrago ‘ingrassato’ dopo un anno dall’Isola: ‘mi metto a dieta’ A spiegarlo con precisione sono stati i media locali: c’è una perturbazione nel mar dei Caraibi sud-occidentale che ha già raggiunto il 40%. Le previsioni parlano di uno sviluppo lento durante la settimana, che potrebbe causare qualche problema proprio sulle coste del Nicaragua e dell’Honduras, e ne sarebbe interessata anche la zona dove attualmente si sta svolgendo il reality di Canale 5. “A partire dalle 20:00, quest’area con ... Leggi su funweek (Di martedì 14 giugno 2022) Sull’deipresto potrebbe abbattersi il maltempo e icoinvolti nel reality di Canale 5 potrebbero dunque subire qualche disagio, oltre alle condizioni attuali di sopravvivenza alle quali sono sottoposti. LEGGI ANCHE : —dei, ex naufrago ‘ingrassato’ dopo un anno dall’: ‘mi metto a dieta’ A spiegarlo con precisione sono stati i media locali: c’è una perturbazione nel mar dei Caraibi sud-occidentale che ha già raggiunto il 40%. Leparlano di uno sviluppo lento durante la settimana, che potrebbe causare qualche problema proprio sulle coste del Nicaragua e dell’Honduras, e ne sarebbe interessata anche la zona dove attualmente si sta svolgendo il reality di Canale 5. “A partire dalle 20:00, quest’area con ...

