Isola dei famosi | Guendalina litiga con Lory del Santo durante la pubblicità | cosa è successo a telecamere spente

Leggi su funweek

(Di martedì 14 giugno 2022) TraDelTavassi non c’è certo un bel rapporto: lo abbiamo visto sull’deie lo abbiamo continuato a vedere dopo la loro uscita dal gioco. Ma ora che sono tornate in Italia, le due ex naufraghe stanno dando il loro meglio.avranno combinato stavolta? LEGGI ANCHE :–dei, Luca e la mano a Marialaura: quel gesto che in pochi hanno notatodei: il litigio in diretta sulla vicenda dei commenti diAndiamo con ordine.la puntata dell’deidi lunedì 13 giugno, traTavassi ec’è stato un litigio assurdo, alimentato ...