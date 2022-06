Isola dei famosi, ex naufrago ingrassato dopo un anno dall'isola: 'Mi metto a dieta' (Di martedì 14 giugno 2022) C'è un ex naufrago che - a un anno dalla sua partecipazione all'isola dei famosi - ha deciso di mettersi a dieta. Ecco il suo programma di allenamento e quanto è 'ingrassato': le sue parole sui social ... Leggi su leggo (Di martedì 14 giugno 2022) C'è un exche - a una sua partecipazione all'dei- ha deciso di mettersi a. Ecco il suo programma di allenamento e quanto è '': le sue parole sui social ...

Pubblicità

TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - IlContiAndrea : Oggi alle 19 al talk #Programma avremo ospite #VladimirLuxuria che ci racconterà tutto dell’#Isola di ieri - con Va… - fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - televidiota : @Legolize1 ci ho messo un po' perché per prima cosa avevo pensato che avesse a che fare con conversioni in base 2.… - UnioneSarda : #Sardegna - #Covid19, nuovo balzo dei contagi nell'Isola: +1.740 casi, tre vittime -