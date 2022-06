Isola dei Famosi | c’è il primo finalista Che è rimasto molto sorpreso

(Di martedì 14 giugno 2022)dei, un eliminato e le consuete nomination. Questo ealtro nella 23esima puntata del reality di Ilary Blasi andata in onda lunedì 13 giugno 2022. Nel dettaglio Gennaro Auletto ha perso il televoto della settimana, dunque ha dovuto lasciare il gruppo spostandosi su Playa Sgamatissima. Lì il naufrago ha raggiunto “la solitaria” Pamela Petrarolo ma non ha superato nemmeno il televoto flash. Con il 73% dei voti contro il 27% dell’ex Non è la Rai, il modello è stato eliminato definitivamente dal gioco. In nomination, invece, a grande maggioranza, è stato mandato Nick dei Cugini di Campagna insieme a Mercedesz Henger.dei: il verdetto del pubblico Ma nel corso della ...

TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - californissima : Avrei gradito un’inquadratura sulla faccia dei Russo, ma anche di Lory, quando Nicolas ha vinto primo finalista. ?????? #isola - AngoloDV : Isola dei Famosi: scintille fra Lory Del Santo e Guendalina Tavassi #isola #isoladeifamosi #lorydelsanto… - CIAfra73 : #AscoltiTV 13 giugno 2022 · #Portaaporta, #Isola dei famosi, #Report, #QuartaRepubblica, #ChicagoPD, #TheRookie, g.… -

Gennaro Auletto è l'eliminato della puntata, Nicolas Vaporidis in finale, Nick Luciani e Mercedez Henger in nominationColpo di scena durante l'ultima puntata de L'Famosi . Lory Del Santo ha lasciato in diretta Marco Cucolo , eliminato dal gioco per problemi di salute, provocando la reazione anche dell'opinionista Nicola Savino e della conduttrice del ...Lo scorso anno Andrea Cerioli, sbarcato sull’Isola dei famosi era stato accusato dai soliti cattivoni, di essere molto diverso dalle foto postate sui social, molto più rotondetto, per intenderci. In ...Lory Del Santo molla Marco Cucolo a L'Isola dei Famosi: "Ha scelto il gioco e non me". Colpo di scena durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi. Lory Del Santo ha lasciato in diretta Marco Cucolo ...