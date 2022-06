Isola dei Famosi 2022 | Lory Del Santo lascia Marco Cucolo in diretta

Leggi su zon

(Di martedì 14 giugno 2022) All’deici sono andati insieme ma, è stato proprio il reality a farlire.Delha infatti deciso di porre fine alla sua relazione con. La donna ha accusato il compagno di non averla difesa dagli attacchi degli altri naufraghi: “Quando ti hanno chiesto di me, hai detto che ero così anche a casa. Ho capito bene qual era il tuo gioco. Dovevi conquistare i tuoi amici così non ti avrebbero votato. Sono stata attaccata da un branco di 7 lupi e tu non mi hai difeso nell’unico momento in cui dovevi tirare fuori una frase semplice“.ha provato a difendersi spiegando che per molti giorni è stato assente, trovandosi in infermeria a causa di alcuni problemi. “perdere l’infermeria che non ...