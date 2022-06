Isola 2022, Lory Del Santo scarica Cucolo: «Quando torni scordati di venire a casa». La reazione di Ilary Blasi: «Ti ospito io» (Di martedì 14 giugno 2022) Isola 2022, Lory scarica Cucolo: «Quando torni scordati di venire a casa». La reazione della Blasi «Ti ospito io». Insieme da nove anni, i due naufraghi sono nel bel mezzo di una crisi profondissima, la Del Santo durante la diretta di lunedì 13 giugno sembra avere le idee molto chiare. La scorsa puntata Lory Del Santo ha perso al televoto, il giorno dopo Marco Cucolo ha abbandonato l’Isola dei Famosi per un problemi di salute. «Ho dei calcoli alla coliciste – spiega Cucolo in collegamento dall’HOnduras – per questo ho dovuto abbandonare». Prima di tornare in Italia ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 14 giugno 2022): «di». Ladella«Tiio». Insieme da nove anni, i due naufraghi sono nel bel mezzo di una crisi profondissima, la Deldurante la diretta di lunedì 13 giugno sembra avere le idee molto chiare. La scorsa puntataDelha perso al televoto, il giorno dopo Marcoha abbandonato l’dei Famosi per un problemi di salute. «Ho dei calcoli alla coliciste – spiegain collegamento dall’HOnduras – per questo ho dovuto abbandonare». Prima di tornare in Italia ...

