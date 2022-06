Isola 16, ventitreesima puntata: Nicolas Vaporidis primo finalista, eliminato Gennaro Auletto. I nominati sono… (Di martedì 14 giugno 2022) È appena terminata la ventitreesima puntata de L’Isola dei Famosi, il game show condotto da Ilary Blasi con ospiti in studio Vladimir Luxuria e Nicola Savino e in diretta dall’Honduras, come di consueto, Alvin e i naufraghi protagonisti di questa sedicesima edizione. Dopo i convenevoli di rito, il gioco è entrato subito nel vivo. Si è iniziato da un riassunto degli ultimi giorni, che ha visto due naufraghi al centro di forti discussioni: Nicolas Vaporidis e Nick Luciani. I toni fra i due sono stati piuttosto accesi, sono volate parole grosse, accusandoci a vicenda. Secondo l’attore romano, il cantante sta facendo uscire fuori la sua vera natura. Ha definito il naufrago falso e ipocrita. Alcuni problemi di collegamento dovuti al maltempo hanno fatto interrompere la diretta dall’Honduras, Ilary ne ha ... Leggi su isaechia (Di martedì 14 giugno 2022) È appena terminata lade L’dei Famosi, il game show condotto da Ilary Blasi con ospiti in studio Vladimir Luxuria e Nicola Savino e in diretta dall’Honduras, come di consueto, Alvin e i naufraghi protagonisti di questa sedicesima edizione. Dopo i convenevoli di rito, il gioco è entrato subito nel vivo. Si è iniziato da un riassunto degli ultimi giorni, che ha visto due naufraghi al centro di forti discussioni:e Nick Luciani. I toni fra i due sono stati piuttosto accesi, sono volate parole grosse, accusandoci a vicenda. Secondo l’attore romano, il cantante sta facendo uscire fuori la sua vera natura. Ha definito il naufrago falso e ipocrita. Alcuni problemi di collegamento dovuti al maltempo hanno fatto interrompere la diretta dall’Honduras, Ilary ne ha ...

