(Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ finito agi arrestil’uomo che lo scorso 15 maggio ferì, investendola con uno scooter, la moglie del titolare del“Cala la pasta“, in viaa Napoli. Si tratta di Gennaro Vitone 21 anni: è gravemente indiziato del reato di lesioni personali stradali con l’aggravante della fuga. Gli agenti della squadra mobile della Questura di Napoli hanno anche arrestato – in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia – anche Patrizio Bosti di 19 anni, figlio di Ettore (già condannato con sentenza definitiva perché ritenuto organico al clan Contini), e Giorgio Marasco di anni 19 anni. Questi ultimi due sono indiziati di violenza privata e favoreggiamento personale, aggravati dalle modalità mafiose Secondo ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Investì donna ai Tribunali davanti al suo ristorante: 21enne ai domiciliari ** - naemesjs : INSOPPOSRTABILE QUELLA DONNA SPERANDO CHE UN AUTO LA INVESTI -

Oggi i suoi abiti storici sono in mostra al museo 'Francesca Sanna Sulis' di Muravera e all'...in telai moderni, coi quali attrezzò i laboratori di Quartucciu e trasformò la tenuta in un ...Google celebra le donne con un Doodle dedicato ai 306 anni dalla nascita diFrancesca Sanna ... Quando rilevò l'attività,in telai moderni e trasformò la tenuta in un sito di produzione ...