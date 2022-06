Inter, parla l’agente di Udogie fuori dalla sede: “Vi spiego la situazione attuale” (Di martedì 14 giugno 2022) Proseguono i colloqui di mercato in casa Inter, oggi è toccato all’entourage di Destiny Udogie. Classe 2002, il difensore italiano nasce nelle giovanili dell’Hellas Verona, è passato all’Udinese nell’estate 2021 e subito si è reso protagonista in prima squadra. Una stagione da 37 presenze, 5 gol e 3 assist guadagnandosi anche un posto di fiducia in Nazionale U21. L’Inter vorrebbe valutare questa opportunità nell’ottica di ringiovanire la fascia sinistra e il giocatore nasce proprio come terzino, ma è in grado di occupare diverse posizioni di campo, questo lo rende un vero e proprio jolly. Calciomercato Inter Udogie Udogie può adattarsi in una difesa a tre, a centrocampo può ricoprire sia il ruolo di mezzala che di ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 giugno 2022) Proseguono i colloqui di mercato in casa, oggi è toccato all’entourage di Destiny. Classe 2002, il difensore italiano nasce nelle giovanili dell’Hellas Verona, è passato all’Udinese nell’estate 2021 e subito si è reso protagonista in prima squadra. Una stagione da 37 presenze, 5 gol e 3 assist guadagnandosi anche un posto di fiducia in Nazionale U21. L’vorrebbe valutare questa opportunità nell’ottica di ringiovanire la fascia sinistra e il giocatore nasce proprio come terzino, ma è in grado di occupare diverse posizioni di campo, questo lo rende un vero e proprio jolly. Calciomercatopuò adattarsi in una difesa a tre, a centrocampo può ricoprire sia il ruolo di mezzala che di ...

