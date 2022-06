Inter | Marotta fa la spesa in casa Juventus | in quota spuntano Cuadrado e Bernardeschi

Pubblicità

cmdotcom : La genialità di #Marotta: tutta l'#Inter è in vendita, ma si parla solo degli acquisti [@GianniVisnadi]… - TuttoMercatoWeb : Inter, Dybala a un passo. Ieri nuovo contatto Marotta-Antun, ok al quadriennale - Gazzetta_it : Inter-#Dybala, a ore l'incontro con l'agente. Il sì può arrivare prima dell'uscita di Sanchez - VaIg96 : Il continuo utilizzo della parola #teatro da parte di Maurizio #arrivabene mi sa di frecciatina nei confronti dell’… - thomas_novello9 : @Jeky655321 @ColpogobboYtube No, ma li valuti nella crescita. In questi anni è cresciuto molto e vedendo i nostri t… -

L'vuole mettere la freccia per Udogie Terminato da pochi minuti l'incontro a casatra la dirigenza nerazzurra e i procuratori di Destiny Udogie. Il 19enne terzino sinistro dell'......All'uscita, come raccolto da Calciomercato.it, non si è sbottonato su cosa bolle in pentola per i nerazzurri: 'Ho preso solo un caffè cone Ausilio'. #- L'intermediario #Bozzo lascia la ...Mentre procede a gonfie vele la trattativa per Paulo Dybala, l'Inter e Marotta guardano ancora in casa Juventus, da cui potrebbero arrivare i prossimi rinforzi per Simone Inzaghi. La dirigenza del ...Il PSG ha proposto all'Inter uno scambio per arrivare a Skriniar, che coinvolgere un giocatore che potrebbe tornare molto utile ai nerazzurri.