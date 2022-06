Inter, Marotta assicura: “Squadra competitiva ma sostenibile, rispettiamo storia del club” (Di martedì 14 giugno 2022) Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Gazzetta.it a margine della presentazione di un libro dedicato ad Antonio Matarrese. In merito al mercato nerazzurro, Marotta assicura: “Possiamo promettere che costruiremo una Squadra competitiva rispettando la sostenibilità e la storia di questo club – spiega – Matarrese come avrebbe visto il mercato di oggi? I valori del calcio sono sempre importanti, gli accordi sulla parola di un tempo non sono più percorribili. Il modello di mecenatismo degli imprenditori di una volta ormai non è più percorribile.” SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Beppe, amministratore delegato dell’, ha parlato ai microfoni di Gazzetta.it a margine della presentazione di un libro dedicato ad Antonio Matarrese. In merito al mercato nerazzurro,: “Possiamo promettere che costruiremo unarispettando la sostenibilità e ladi questo– spiega – Matarrese come avrebbe visto il mercato di oggi? I valori del calcio sono sempre importanti, gli accordi sulla parola di un tempo non sono più percorribili. Il modello di mecenatismo degli imprenditori di una volta ormai non è più percorribile.” SportFace.

