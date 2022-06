Inter-Dybala, ci siamo: “benvenuto in nerazzurro”, la Joya a cena con Correa | FOTO (Di martedì 14 giugno 2022) Ormai non ci sono più dubbi, Paulo Dybala sarà un nuovo calciatore dell’Inter. Il club nerazzurro è pronto a piazzare un colpo di altissimo spessore, l’accordo è stato raggiunto sulla base di 7 milioni di euro a stagione. Le qualità tecniche del calciatore non sono assolutamente in discussione, nelle ultime stagioni è stato condizionato solo da qualche infortunio di troppo. La firma con l’Inter è ormai imminente, l’ultimo incontro ha permesso alle parti di limare la differenza tra domanda e offerta. L’incontro tra Beppe Marotta e Jorge Antun ha avuto esito positivo e il prossimo appuntamento sarà quello decisivo per definire l’affare. Dybala prosegue la sua vacanza in Florida, qualche giorno di meritato relax per l’argentino dopo gli ultimi appuntamenti. L’ex Juventus si trova in compagnia del Tucu ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 14 giugno 2022) Ormai non ci sono più dubbi, Paulosarà un nuovo calciatore dell’. Il clubè pronto a piazzare un colpo di altissimo spessore, l’accordo è stato raggiunto sulla base di 7 milioni di euro a stagione. Le qualità tecniche del calciatore non sono assolutamente in discussione, nelle ultime stagioni è stato condizionato solo da qualche infortunio di troppo. La firma con l’è ormai imminente, l’ultimo incontro ha permesso alle parti di limare la differenza tra domanda e offerta. L’incontro tra Beppe Marotta e Jorge Antun ha avuto esito positivo e il prossimo appuntamento sarà quello decisivo per definire l’affare.prosegue la sua vacanza in Florida, qualche giorno di meritato relax per l’argentino dopo gli ultimi appuntamenti. L’ex Juventus si trova in compagnia del Tucu ...

