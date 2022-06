Inter, Bargiggia: “Skriniar potrebbe lasciare il club. Bremer è promesso sposo, ma…” (Di martedì 14 giugno 2022) Bargiggia – A “1 Football club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è Intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Per quanto concerne il mercato dell’Inter, Dybala sarebbe ad un passo, con il Chelsea si sta trattando di Lukaku: il club dovrebbe cedere un calciatore per ingaggiare i primi due? “Innanzitutto l’Inter ingaggerebbe Dybala da svincolato e Lukaku in prestito dal Chelsea, soltanto le cifre del contratto rappresenterebbero un problema. Paulo attualmente non ha altre offerte e non ha grande mercato, si tratta di una trattativa unilaterale con la beneamata. La Roma non si sarebbe avvicinata minimamente alle cifre richieste ... Leggi su seriea24 (Di martedì 14 giugno 2022)– A “1 Football”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, èvenuto Paolo, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Per quanto concerne il mercato dell’, Dybala sarebbe ad un passo, con il Chelsea si sta trattando di Lukaku: ildovrebbe cedere un calciatore per ingaggiare i primi due? “Innanzitutto l’ingaggerebbe Dybala da svincolato e Lukaku in prestito dal Chelsea, soltanto le cifre del contratto rappresenterebbero un problema. Paulo attualmente non ha altre offerte e non ha grande mercato, si tratta di una trattativa unilaterale con la beneamata. La Roma non si sarebbe avvicinata minimamente alle cifre richieste ...

