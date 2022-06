Inter, agente Radu: “In futuro potrà essere titolare, ha dimostrato di essere forte” (Di martedì 14 giugno 2022) Oscar Damiani, agente tra gli altri di Ionut Radu, ha parlato del futuro del portiere dell’Inter. In un’Intervista a New Sound Level 90FM, il procuratore ha spiegato la posizione del suo assistito: “Ha dimostrato di essere molto forte, in futuro potrebbe essere anche il titolare dell’Inter – ha affermato Damiani – Ha molte richieste, spero di trovare una soluzione che accontenti tutti ma la scelta societaria dell’Inter sembra molto chiara.” SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Oscar Damiani,tra gli altri di Ionut, ha parlato deldel portiere dell’. In un’vista a New Sound Level 90FM, il procuratore ha spiegato la posizione del suo assistito: “Hadimolto, inpotrebbeanche ildell’– ha affermato Damiani – Ha molte richieste, spero di trovare una soluzione che accontenti tutti ma la scelta societaria dell’sembra molto chiara.” SportFace.

