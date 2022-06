In sella alla bici centra lo sportello di un’auto in sosta: grave un anziano (Di martedì 14 giugno 2022) Stava percorrendo in bici via Persicara quando ha centrato lo sportello di un’auto in sosta. È successo questa mattina in centro a Latina. Momenti di paura per l’anziano , un uomo di 75 anni, vittima dell’incidente. Leggi anche: Telelaser Latina: ecco quando e dove ci saranno i controlli, il calendario Incidente tra un’auto e una bici: i fatti Come detto, l’incidente è avvenuto in via Persicara. Qui un uomo di 75 anni in quel momento in transito sulla propria bicicletta ha centrato in pieno lo sportello di un’ auto in sosta che in quel fatidico frangente era stato aperto dal conducente del mezzo che si era fermato poco prima, all’altezza dell’incrocio di Via Po. Le condizioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 giugno 2022) Stava percorrendo invia Persicara quando hato lodiin. È successo questa mattina in centro a Latina. Momenti di paura per l’, un uomo di 75 anni, vittima dell’incidente. Leggi anche: Telelaser Latina: ecco quando e dove ci saranno i controlli, il calendario Incidente trae una: i fatti Come detto, l’incidente è avvenuto in via Persicara. Qui un uomo di 75 anni in quel momento in transito sulla propriacletta hato in pieno lodi un’ auto inche in quel fatidico frangente era stato aperto dal conducente del mezzo che si era fermato poco prima, all’altezza dell’incrocio di Via Po. Le condizioni ...

