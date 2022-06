In Nations League, l'Italia è stata travolta dalla Germania (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Prima sconfitta in Nations League per l'Italia, che al Borussia Park di Monchengladbach viene travolta 5-2 dalla Germania. Segnano Kimmich, Gundogan su rigore, Muller e Werner con una doppietta: gli azzurri di Roberto Mancini, a cui non bastano il primo gol di Gnonto e la rete di Bastoni, scivolano al terzo posto del Gruppo 3, a due lunghezze di distanza dall'Ungheria capolista (vincente 4-0 contro l'Inghilterra), e a un solo punto proprio dagli uomini di Flick. L'avvio di gara è molto 'divertente' e in pochi istanti già si contano due palle gol, una per parte: per i tedeschi ci prova Sane con un destro dal limite che esce di poco, sull'altro fronte invece Raspadori si avventa in spaccata sul cross di Politano, chiamando Neuer ad un super riflesso. Al 10' arriva il vantaggio ... Leggi su agi (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Prima sconfitta inper l', che al Borussia Park di Monchengladbach viene5-2. Segnano Kimmich, Gundogan su rigore, Muller e Werner con una doppietta: gli azzurri di Roberto Mancini, a cui non bastano il primo gol di Gnonto e la rete di Bastoni, scivolano al terzo posto del Gruppo 3, a due lunghezze di distanza dall'Ungheria capolista (vincente 4-0 contro l'Inghilterra), e a un solo punto proprio dagli uomini di Flick. L'avvio di gara è molto 'divertente' e in pochi istanti già si contano due palle gol, una per parte: per i tedeschi ci prova Sane con un destro dal limite che esce di poco, sull'altro fronte invece Raspadori si avventa in spaccata sul cross di Politano, chiamando Neuer ad un super riflesso. Al 10' arriva il vantaggio ...

Pubblicità

EnricoTurcato : Ok che è estate, ok la Nations League, ma 0-5 dalla Germania non si può accettare mai. Che umiliazione, che livello… - Inter : ?? | NAZIONALI 90' in campo per @brozocrypto con la Croazia, ecco com'è andata ?? - DiMarzio : .@Azzurri | Wilfried #Gnonto entra nella storia dell’#Italia: migliorato un primato che durava da 64 anni - ugoboca : Per anni si è detto che #Buffon era il numero 1 dei numeri 1 e non è mai stato vero! E abbiamo pagato! Adesso ci in… - mcaratozzolo58 : RT @Inter: ?? | NATIONS LEAGUE Resoconto degli ultimi impegni dei Nerazzurri con le propri Nazionali?? -