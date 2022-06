Immagino i cannoli | lo sfregio di Rosy Bindi al centrodestra | come insulta gli elettori | Video

(Di martedì 14 giugno 2022) Da presidente della Commissione Antimafiaera già entrata a gamba tesa sulle elezioni. Ora, da semplice commentatrice, ospite di Tiziana Panella a Tagadà può permettersi il lusso di fare battute ben poco istituzionali e molto, molto velenose. Ovviamente, con un obiettivo a senso unico: il. In collegamento con La 7, la storica esponente del Partito democratico interviene sulla larga vittoria al primo turno di Roberto Lagalla, eletto sindaco a Palermo. Un trionfo che di fatto chiude la fallimentare era di Leoluca Orlando, del Pd e del centrosinistra in generale. "che durante i festeggiamenti ci sarà stato anche qualche cannolo", se la ride sibillina la. Il riferimento ovviamente è all'endorsement ricevuto dal candidato delda ...

Tagadà, Rosy Bindi: "Immagino i cannoli". Sfregio al centrodestra, come insulta gli elettori