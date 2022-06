Ilenia, presa a pugni per aver difeso il ragazzo: “Troviamoli, ma ‘no’ alla caccia alle streghe” (Di martedì 14 giugno 2022) Ilenia, una 20enne torinese è stata presa a pugni in faccia. La sua colpa? aver difeso il fidanzato che era stato preso a male parole (insulti di stampo omofobo) in un locale del capoluogo piemontese. Se è vero che il sempre poco rispettato detto “le donne non si toccano nemmeno con un fiore“, il gruppo di ragazzi che se l’è presa con Ilenia, evidentemente, non lo conosceva proprio, e uno di loro ha deciso di cazzottarla, né più né meno come se si trattasse di un uomo. Rompendole il setto nasale. Immediatamente soccorsa dai i paramedici in servizio sull’autoambulanza che stazionava di fronte alla discoteca, la ragazza dal volto sanguinante è stata trasferita al Cto. “Mi hanno dato 10 giorni di prognosi, ma purtroppo potrò fare la visita oculistica per ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 14 giugno 2022), una 20enne torinese è statain faccia. La sua colpa?il fidanzato che era stato preso a male parole (insulti di stampo omofobo) in un locale del capoluogo piemontese. Se è vero che il sempre poco rispettato detto “le donne non si toccano nemmeno con un fiore“, il gruppo di ragazzi che se l’ècon, evidentemente, non lo conosceva proprio, e uno di loro ha deciso di cazzottarla, né più né meno come se si trattasse di un uomo. Rompendole il setto nasale. Immediatamente soccorsa dai i paramedici in servizio sull’autoambulanza che stazionava di frontediscoteca, la ragazza dal volto sanguinante è stata trasferita al Cto. “Mi hanno dato 10 giorni di prognosi, ma purtroppo potrò fare la visita oculistica per ...

zazoomblog : Ilenia presa a pugni per aver difeso il ragazzo: “Troviamoli ma ‘no’ alla caccia alle streghe” - #Ilenia #presa… - Luce_news : Ilenia, presa a pugni per aver difeso il ragazzo: “Troviamoli, ma ‘no’ alla caccia alle streghe” - ParliamoDiNews : Ilenia, presa a pugni per aver difeso il ragazzo: `Troviamoli, ma `no` alla caccia alle streghe` - Luce #ilenia… - chiodinelcuore : svegliati me lo dice ilenia boh amici siamo alla frutta, le mie amichette al massimo si lamentano di gente come te,… -