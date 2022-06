“Ilary | sai che ha fatto?” Isola dei Famosi | Guendalina Tavassi asfalta Lory Del Santo in diretta

(Di martedì 14 giugno 2022)Delcontronello studio dell’dei. Non è bastato il duro scontro con Vladimir Luxuria, la regista italiana ha voluto fare i conti anche con l’ex collega naufraga, incontrata di nuovo nello studio televisivo. Non correva buon sangue allora e la cosa non è chiaramente migliorata. Come qualcuno ricorderà, in HondurasDelhanno discusso non poche volte. Le cause dei litigi erano le più disparate,sta che ancora oggi, a programma quasi terminato, le due non si sopportano ancora. Ne hanno dato chiaramente prova durante la 23esima puntata dell’deiDel ...

Pubblicità

NoemitaQ : #Ilary: 'tu che sai fà #Alvin a parte spiegà le prove?!' ?????? Li adoro!!! #isola #isoladeifamosi - TheNewLuca : Ilary 'Alvin tu che sai fare a parte spiegare i giochi?' Alvin 'dopo tutto quello che ho fatto all' #isola' Alvin m… - ArteLeonida : RT @Dida_ti: @mi_oro13 Che dire...lo sai che mi piace moltissimo ??tra i ricordi più belli?grazie carissima Ilary sei davvero un tesoro?buon… - Mikissecret : RT @Dida_ti: @mi_oro13 Che dire...lo sai che mi piace moltissimo ??tra i ricordi più belli?grazie carissima Ilary sei davvero un tesoro?buon… - kradelljasmine : RT @Dida_ti: @mi_oro13 Che dire...lo sai che mi piace moltissimo ??tra i ricordi più belli?grazie carissima Ilary sei davvero un tesoro?buon… -

Se non chiedi scusa a tutta l'Italia per questo errore gravissimo,che succede A me non mi ... A chiudere la diatriba èBlasi che salutando Cucolo gli fa una proposta: 'Marco se vuoi ti ...La reazione diBlasi: 'Ti ospito io' 23.23 Nicolas e Mercedesz fanno partire una catena in ... Se non chiedi scusa a tutta l'Italia per questo errore gravissimo,che succede A me mi vedi fra ...Isola 2022, Lory scarica Cucolo: «Quando torni scordati di venire a casa». La reazione della Blasi «Ti ospito io». Insieme da nove anni, i due naufraghi sono nel ...Simpatica, verace, ironica, Ilary Blasi non delude mai ... Lei stessa definisce i due i suoi “badanti” perché sappiamo bene che le gaffe esilaranti della Blasi che regalano tante risate, sono sempre ...