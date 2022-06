Ilary Blasi, l’avete notato? È successo in puntata a L’Isola dei Famosi (Di martedì 14 giugno 2022) In puntata ieri sera a L’Isola dei Famosi è successo qualcosa di particolare: avete visto cosa ha fatto la conduttrice Ilary Blasi? Difficilmente i look di Ilary Blasi passano inosservati, anzi non accade mai: ieri sera, però, a L’Isola dei Famosi si è davvero superata in originalità. Appena entrata in studio per condurre la 23esima L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 14 giugno 2022) Inieri sera adeiqualcosa di particolare: avete visto cosa ha fatto la conduttrice? Difficilmente i look dipassano inosservati, anzi non accade mai: ieri sera, però, adeisi è davvero superata in originalità. Appena entrata in studio per condurre la 23esima L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

infoitcultura : Isola, Marco Cucolo cerca casa? La proposta di Ilary Blasi dopo la rottura - Reality_House : Ilary Blasi che lascia un messaggio in segreteria a Mediaset: - LucaFerre4 : @FTronista @guglielmo75 Poco più di 2 milioni per un programma del genere è un flop pesante secondo me. Il secondo… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 13 giugno 2022 analisi: Ilary Blasi vince facile, ma non cresce. Vespa e gli speciali fanno un super flo… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 13 giugno 2022 analisi: Ilary Blasi vince facile, ma non cresce. Vespa e gli speciali fanno un super flo… -