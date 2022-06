Il voto agita la maggioranza. FdI supera la Lega. Pd primo partito. Crollo del M5s

Pubblicità

ZenatiDavide : Autonomia, Franco: Legge quadro tradisce il Nord. Stato resta strozzino: Non solo il voto nelle città del nord agit… -

La Gazzetta di Mantova

Ildelle comunali rischia di avere conseguenze per la maggioranza. Fratelli d'Italia traina la coalizione di centrodestra al successo nel primo turno a Palermo, Genova e L'Aquila. Al centrosinistra ...Il nord teme una riforma annacquata, ieri Salvini ha scommesso sul via libera del governo Non solo ilnelle città del nordle acque in casa Lega, con le tensioni nel centrodestra. Dal territorio (ex) padano c'è attesa sul tema dell' autonomia differenziata , richiesta con i referendum dell'... Comunali 2022, a Castiglione rieletto Volpi, Moglia si riaffida a Bavutti. Conferme per Chiaventi a Goito e per Monicelli a Castellucchio Il voto delle comunali rischia di avere conseguenze per la maggioranza. Fratelli d'Italia traina la coalizione di centrodestra al successo nel primo turno a Palermo, Genova e L'Aquila. Al centrosinist ...L'Oroscopo settimanale dal 13 al 19 giugno 2022 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni. In evidenza i sei simboli astrali rientranti nella prima tranche zodiacale. Curiosi di conoscer ...