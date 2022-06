"Il successo della Meloni?". Giuli a Otto e mezzo umilia la sinistra: lo schiaffo ai comunisti (Di martedì 14 giugno 2022) Il successo politico ed elettorale di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia? “E' come la vedi”. Il giornalista Alessandro Giuli, ospite di "Otto e mezzo", il talk politico di La7, martedì 14 giugno, spiega perché gli italiani hanno premiato il centrodestra alle elezioni amministrative: “Giorgia Meloni è come la vedi. Fa un'opposizione costruttiva e occidentalista, responsabile nei confronti del governo Draghi. Il suo successo nasce dal fatto che la sinistra ha abbandonato la lotta di classe e si è dedicata alla lotta di genere. In Spagna, Giorgia Meloni parlava di trabajo, lavoro, difesa del lavoro. Quando la sinistra volta le spalle alle classi sociali meno abbienti e più in difficoltà, la destra cresce”. ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Ilpolitico ed elettorale di Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia? “E' come la vedi”. Il giornalista Alessandro, ospite di "", il talk politico di La7, martedì 14 giugno, spiega perché gli italiani hanno premiato il centrodestra alle elezioni amministrative: “Giorgiaè come la vedi. Fa un'opposizione costruttiva e occidentalista, responsabile nei confronti del governo Draghi. Il suonasce dal fatto che laha abbandonato la lotta di classe e si è dedicata alla lotta di genere. In Spagna, Giorgiaparlava di trabajo, lavoro, difesa del lavoro. Quando lavolta le spalle alle classi sociali meno abbienti e più in difficoltà, la destra cresce”. ...

