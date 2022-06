Il Royal Ascot 2022 è tornato (ma senza la regina Elisabetta) (Di martedì 14 giugno 2022) La sovrana, grande appassionata di cavalli e vincitrice di 24 gare finora al meeting, ha dovuto rinunciare, ma ha mandato un messaggio di benvenuto all'evento «tornato a pieno regime per la prima volta dal 2019». E lasciato al figlio Carlo e ai nipoti il compito di rappresentarla Leggi su vanityfair (Di martedì 14 giugno 2022) La sovrana, grande appassionata di cavalli e vincitrice di 24 gare finora al meeting, ha dovuto rinunciare, ma ha mandato un messaggio di benvenuto all'evento «a pieno regime per la prima volta dal 2019». E lasciato al figlio Carlo e ai nipoti il compito di rappresentarla

Pubblicità

Gabberzz8 : ?????? Nature Strip è il miglior sprinter al mondo ????? Canter assoluto nelle King's Stand Stakes Il video ?? - Gabberzz8 : ???? #Baaeed fa 8 su 8, vince anche le Queen Anne ?? Il campione di Shadwell è il nuovo #Frankel? Risultato e video ?? - Gabberzz8 : ???? ????? God save Royal Ascot! Il day 1 by Perizio ?? Pillole, fatti, trends e perizie della prima giornata Anticipa… - Gabberzz8 : ?? ???? Royal Ascot 2022, tutto pronto! ?? #Baaeed, #Coroebus, #Stradivarius, #Dettori tra i top ???? Un pò di #Italians… - Graffiti_SF : RT @VanityFairIt: Fragole, teiere, coni gelato e conchiglie si trasformano in originali copricapo in occasione del più celebre evento ippic… -