Il ritorno di Will Smith: presto di nuovo al cinema? (Di martedì 14 giugno 2022) Dopo i fatti dell’Academy starebbe lavorando al suo ritorno Will Smith sta tornando? Stando alle ultime indiscrezioni l’attore starebbe lavorando al suo grande ritorno a livello cinematografico. L’attore, dopo i fatti dell’Academy è praticamente scomparso dai radar, con tanto di viaggio rasserenante in India. Will Smith, durante l’ultima cerimonia degli Oscar ha infatti sferrato un pugno al comico Chris Rock, reo di aver fatto una battuta sui capelli della moglie Jada Pinkett Smith. Sono susseguiti scandali e polemiche con Smith che poi si è dimesso dall’Academy da cui è stato bandito per i prossimi 10 anni. Secondo le ultime ora Smith si starebbe concentrando per ricostruirsi un minimo di integrità. L’attore starebbe ... Leggi su 361magazine (Di martedì 14 giugno 2022) Dopo i fatti dell’Academy starebbe lavorando al suosta tornando? Stando alle ultime indiscrezioni l’attore starebbe lavorando al suo grandea livellotografico. L’attore, dopo i fatti dell’Academy è praticamente scomparso dai radar, con tanto di viaggio rasserenante in India., durante l’ultima cerimonia degli Oscar ha infatti sferrato un pugno al comico Chris Rock, reo di aver fatto una battuta sui capelli della moglie Jada Pinkett. Sono susseguiti scandali e polemiche conche poi si è dimesso dall’Academy da cui è stato bandito per i prossimi 10 anni. Secondo le ultime orasi starebbe concentrando per ricostruirsi un minimo di integrità. L’attore starebbe ...

Pubblicità

361_magazine : Tutto pronto per il ritorno di #WillSmith - willycuba65 : RT @VanityFairIt: Lo annuncia il Sun: il divo bandito dall'Academy per 10 anni, dopo lo schiaffo rifilato a Chris Rock durante la notte deg… - VanityFairIt : Lo annuncia il Sun: il divo bandito dall'Academy per 10 anni, dopo lo schiaffo rifilato a Chris Rock durante la not… - DietrolaNotizia : Il ritorno in musica di WILL con “La storia più bella di sempre” - Chiara_Will : RT @SunnyNamu_: Mi danno sensazioni strane queste tre canzoni, come di una persona che viene a chiedere di aspettarlo fino al suo ritorno -