Il principe William minaccia la Regina: mai visto così furioso (Di martedì 14 giugno 2022) Il principe William ha imparato – secondo gli esperti – tutto ciò che sa dalla Regina Elisabetta. Il suo compito principale sembra essere quello di proteggere la Corona, anche dalle scelte sbagliate della stessa Sovrana. così l'ubbidiente principe questa volta ha osato lanciare un ultimatum alla Regina, minacciando di ritirarsi dall'impegno pubblico altrimenti. Ma che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

