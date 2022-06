Il posto dov'è Elena, e forse un giorno sarà Martina (Di martedì 14 giugno 2022) Della tragedia di Elena Del Pozzo, la bambina di quattro anni coi riccioli sulla fronte uccisa a coltellate a Mascalucia, nella campagna di Catania, da sua madre Martina, 23 anni, che era appena andata a prenderla all’asilo, ci si può solo augurare di non dover leggere oggi troppe banalità, troppe psicologie e sociologie. Basta la pena. Martina ha inventato l’alibi di un minuto, poi ha detto l’unica cosa dicibile: “Non sapevo quel che facevo”. Quando a uccidere sono i padri, anche loro di solito non lo sanno quel che fanno, ma è come più normale dire: l’orco, il patriarcato. Quando è una madre a straziare la carne che ha fatto nascere non c’è niente da dire che già non si sappia, e che smentisce nello sgomento tutte le filosofie sulle donne: che la maternità è una cosa così intima, così impossibile da dire e vivere, che a volte ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 14 giugno 2022) Della tragedia diDel Pozzo, la bambina di quattro anni coi riccioli sulla fronte uccisa a coltellate a Mascalucia, nella campagna di Catania, da sua madre, 23 anni, che era appena andata a prenderla all’asilo, ci si può solo augurare di non dover leggere oggi troppe banalità, troppe psicologie e sociologie. Basta la pena.ha inventato l’alibi di un minuto, poi ha detto l’unica cosa dicibile: “Non sapevo quel che facevo”. Quando a uccidere sono i padri, anche loro di solito non lo sanno quel che fanno, ma è come più normale dire: l’orco, il patriarcato. Quando è una madre a straziare la carne che ha fatto nascere non c’è niente da dire che già non si sappia, e che smentisce nello sgomento tutte le filosofie sulle donne: che la maternità è una cosa così intima, così impossibile da dire e vivere, che a volte ...

