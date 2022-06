Il Parco Nazionale di Yellowstone | set dell’omonima serie | devastato da alluvioni e frane video

Leggi su optimagazine

(Di martedì 14 giugno 2022) Ildiè stato gravemente danneggiato da forti inondazioni in seguito al pesante maltempo che ha colpito il Montana, una “pioggia senza precedenti“, secondo le autorità locali. L’enorme distesa di montagne, foreste e laghi resa celebre nel mondo dal successo dellatv omonima di Paramount+ è stata travolta dache hanno spazzato via strade, case ed infrastrutture. Il ponte Carabella, noto anche come ponte Tom Miner, è stato spazzato via dalle piogge che vi si sono abbattute il 13 giugno. Ildiè stato dunque chiuso: l’ingresso ai visitatori è vietato per almeno due giorni e finché il territorio non sarà rimesso in sicurezza tutti gli ingressi resteranno temporaneamente chiusi. ...