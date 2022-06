Il Papa sulla Nato: “Un capo di Stato mi disse che avrebbe causato la guerra” (Di martedì 14 giugno 2022) In un’intervista su La Stampa, a cura di Antonio Spadaro, Papa Francesco ritorna a parlare della guerra in Ucraina. Mentre il Paese è assediato sul suo lato Est, con la città di Severodonetsk ormai conquistata dai russi, il pontefice ha deciso di rilasciare una lunga intervista, auspicando la cessazione delle ostilità il più presto possibile, insieme a qualche frecciata lanciata ai “bellicisti”. “Né buoni né cattivi” Nel corso di questi tre mesi, almeno nel racconto dei media occidentali, si è cercato di dipingere Kiev come il baluardo della democrazia e dei valori occidentali, mentre Mosca la tirannia che aggredisce uno Stato sovrano, autonomo, indipendente. Seppur assicurando – come se ce ne fosse bisogno – di non essere pro-Putin, il Papa ha assunto, sin dall’inizio del conflitto, una posizione discostante dalla ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 14 giugno 2022) In un’intervista su La Stampa, a cura di Antonio Spadaro,Francesco ritorna a parlare dellain Ucraina. Mentre il Paese è assediato sul suo lato Est, con la città di Severodonetsk ormai conquistata dai russi, il pontefice ha deciso di rilasciare una lunga intervista, auspicando la cessazione delle ostilità il più presto possibile, insieme a qualche frecciata lanciata ai “bellicisti”. “Né buoni né cattivi” Nel corso di questi tre mesi, almeno nel racconto dei media occidentali, si è cercato di dipingere Kiev come il baluardo della democrazia e dei valori occidentali, mentre Mosca la tirannia che aggredisce unosovrano, autonomo, indipendente. Seppur assicurando – come se ce ne fosse bisogno – di non essere pro-Putin, ilha assunto, sin dall’inizio del conflitto, una posizione discostante dalla ...

Pubblicità

antoniospadaro : #PapaFrancesco sulla #guerra: “Quello che stiamo vedendo è la brutalità e la ferocia con cui questa guerra viene po… - antoniospadaro : #PapaFrancesco sulla #guerra: Allontaniamoci dallo schema di Cappuccetto rosso. Sta emergendo qualcosa di globale.… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Penso che la posizione di Papa Francesco sulla guerra in Ucraina sia molto ambigua: non toglie colpe a Putin, ma mette ne… - Comeunavela : @claudiovelardi @Pontifex_it Prenda un po' d acqua e mandi giù il rospo. Il papa ha ragione e lo sanno tutti. Ora i… - nazareno_il : @giuliocavalli Perché il Papa, in quanto rappresentante e voce di Dio sulla Terra, è infallibile (esiste infatti il… -