Il Papa e la guerra: il valore della complessità per imparare dalla storia (Di martedì 14 giugno 2022) Quella che Globalist riporta è la risposta, molto articolata e ricchissima di spunti analitici, del Papa alla domanda su come comunicare le notizie relative alla guerra e contribuire a un futuro di ... Leggi su globalist (Di martedì 14 giugno 2022) Quella che Globalist riporta è la risposta, molto articolata e ricchissima di spunti analitici, delalla domanda su come comunicare le notizie relative allae contribuire a un futuro di ...

Pubblicità

Avvenire_Nei : Giornata dei poveri. Il Papa: quanti poveri genera l'insensatezza della guerra! - _Nico_Piro_ : si conferma essere da capo di Stato l’unico politico rimasto all’Occidente e da Pastore di anime l’unica voce con i… - NicolaPorro : ?? La rivelazione, incredibile, del #Papa sulla #Nato e sul suo 'ruolo' nella guerra in Ucraina ???? - CeoBru : RT @NicolaPorro: ?? La rivelazione, incredibile, del #Papa sulla #Nato e sul suo 'ruolo' nella guerra in Ucraina ???? - dido81_giulio : RT @RivistaLaFionda: Papa Francesco, in una conversazione con Antonio Spadaro di Civiltà Cattolica, afferma: 'Prima della guerra in #Ucrain… -