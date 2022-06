Il Papa condanna la Russia per la guerra in Ucraina: “Vuole imporre la sua volontà contro principio dell’autodeterminazione dei popoli” (Di martedì 14 giugno 2022) “La guerra in Ucraina è venuta ad aggiungersi alle guerre regionali che in questi anni stanno mietendo morte e distruzione. Ma qui il quadro si presenta più complesso per il diretto intervento di una ‘superpotenza’, che intende imporre la sua volontà contro il principio dell’autodeterminazione dei popoli. Si ripetono scene di tragica memoria e ancora una volta i ricatti reciproci di alcuni potenti coprono la voce dell’umanità che invoca la pace”. Papa Francesco torna a condannare con forza la Russia per l’invasione in Ucraina. Bergoglio ha scelto il messaggio per la VI Giornata mondiale dei poveri, che sarà celebrata il 13 novembre 2022 sul tema “Gesù Cristo si è fatto povero per voi”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) “Lainè venuta ad aggiungersi alle guerre regionali che in questi anni stanno mietendo morte e distruzione. Ma qui il quadro si presenta più complesso per il diretto intervento di una ‘superpotenza’, che intendela suaildei. Si ripetono scene di tragica memoria e ancora una volta i ricatti reciproci di alcuni potenti coprono la voce dell’umanità che invoca la pace”.Francesco torna are con forza laper l’invasione in. Bergoglio ha scelto il messaggio per la VI Giornata mondiale dei poveri, che sarà celebrata il 13 novembre 2022 sul tema “Gesù Cristo si è fatto povero per voi”, ...

