Il Papa: 'Ci sono paesi lontani, anche in Africa, dove c'è la guerra ma nessuno se ne cura' (Di martedì 14 giugno 2022) Parole sante: sia per i credenti e sia per chi non è credente: ci sono paesi lontani, anche in Africa, dove la guerra è ancora in corso e nessuno se ne cura: lo ha denunciato Papa Francesco , il 19 ... Leggi su globalist (Di martedì 14 giugno 2022) Parole sante: sia per i credenti e sia per chi non è credente: ciinlaè ancora in corso ese ne: lo ha denunciatoFrancesco , il 19 ...

