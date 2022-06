Il Napoli si muove per Djuric della Salernitana (Di martedì 14 giugno 2022) E’ l’attaccante della Salernitana il nome nuovo per i partenopei. Milan Djuric potrebbe essere l’attaccante giusto per il Napoli Tarda il rinnovo di Milan Djuric con i granata, tanto da aprire il mercato. Nei prossimi giorni vi sarà un incontro tra Salernitana e l’entourage del giocatore per capire se sia fattibile continuare insieme Intanto, Sky L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 14 giugno 2022) E’ l’attaccanteil nome nuovo per i partenopei. Milanpotrebbe essere l’attaccante giusto per ilTarda il rinnovo di Milancon i granata, tanto da aprire il mercato. Nei prossimi giorni vi sarà un incontro trae l’entourage del giocatore per capire se sia fattibile continuare insieme Intanto, Sky L'articolo

Pubblicità

RickyMignano : @pasquale_caos Ma se il Napoli non si muove sul mercato Di Marzio che colpa ne ha?? - giulionaaaaa : io farei pure roma-napoli x christian ma l’unica cosa che so ballare è muove la culita culita @turbojr_ va bene lo stesso? - recreio68 : @Spazio_Napoli Giuffredi se non muove le sue pedine come guadagna ? #pianoB - MatteoRedaelli8 : @Richard53723060 @Gesare_JJ @brandobenifei Per fortuna qualcosa si muove. - RaffaeleNasti8 : @antonio_gaito È da un po' che giuffredi nn muove nessuno dei suoi da Napoli... evidentemente deve riscuotere qualc… -