Il Milan ha trovato l’attaccante: scambio in Serie A (Di martedì 14 giugno 2022) Il Milan di Stefano Pioli ha messo nel mirino il profilo di Dany Mota Carvalho, attaccante del Monza di Silvio Berlusconi: le ultimissime notizie di calciomercato sui rossoneri Il Milan… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 14 giugno 2022) Ildi Stefano Pioli ha messo nel mirino il profilo di Dany Mota Carvalho, attaccante del Monza di Silvio Berlusconi: le ultimissime notizie di calciomercato sui rossoneri Il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

VALESAVOX : RT @RedandBlack22: Trovato questo video fatto a Z e Pioli durante Sassuolo-Milan ?? Grata a voi 2 per sempre ?? - ThaRaziel : @Paolo_Bargiggia @sscnapoli Paolo aveva ragione, Ancelotti è bravo, ma ormai non ai livelli del Milan, a Madrid ha… - _ElPrincipe22 : @milan_corner @Luissss97 Alla Juve ne davano 10 comunque per l’accordo che avevano trovato - milan_risorto : @teo_acm @LuigiCasacandi1 Ma falla finita, ora hai trovato la scusa che siamo solo a Giugno ma tu a fine mercato sc… - Milan_eBasta : @linooo75 @GmaHappymilan @milan_oltrepo @irepoc85 @va_ponchia @sha1779 @terence1899 @AloBrasil1974 @ApacheRossonero… -