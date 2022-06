Il Milan ha scelto il nuovo esterno destro: c’è il sì di Pioli (Di martedì 14 giugno 2022) Asensio al Milan per completare il reparto offensivo rossonero: è questo il nuovo piano di Maldini per cercare di arricchire la qualità dell’attacco del Milan in vista della prossima stagione. Arrivano conferme della Spagna Come riportato da diverse fonti spagnole, Mendes, procuratore di Asensio, sarebbe pronto a valutare nuove offerte per il suo assistito per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 14 giugno 2022) Asensio alper completare il reparto offensivo rossonero: è questo ilpiano di Maldini per cercare di arricchire la qualità dell’attacco delin vista della prossima stagione. Arrivano conferme della Spagna Come riportato da diverse fonti spagnole, Mendes, procuratore di Asensio, sarebbe pronto a valutare nuove offerte per il suo assistito per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

MilanPress_it : Anche #Calabria scelto tra i titolari di #Mancini #MilanPress - rossonero_fede : @letMoncadacook @RandagioRN @milan_risorto ajhahahaha hai scelto esattamente quello sbagliato per vantarti @RandagioRN fantastico - sheislus : RT @Meh_Ehi_: Dove passa Spalletti non cresce l'erba. Meno male al Milan hanno scelto Pioli. #Mertens come Totti. - Meh_Ehi_ : Dove passa Spalletti non cresce l'erba. Meno male al Milan hanno scelto Pioli. #Mertens come Totti. - STEVE19722 : @GmaHappymilan @va_ponchia @sha1779 @linooo75 @terence1899 @irepoc85 @AloBrasil1974 @ApacheRossonero… -