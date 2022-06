Il meteo in Campania: le previsioni per martedì 14 giugno (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per la giornata di oggi, martedì 14 giugno: Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3686m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Sereno in serata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3677m. I venti saranno al mattino ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper la giornata di oggi,14: Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3686m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Sereno in serata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3677m. I venti saranno al mattino ...

Pubblicità

andreastoolbox : #Meteo Campania: settimana stabile ma con qualche rovescio e temporale pomeridiano - antonellaa262 : Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, le prossime ore saranno caratterizzate da ampio soleggiamento e temperat… - zazoomblog : Il meteo in Campania: le previsioni per sabato 11 giugno - #meteo #Campania: #previsioni #sabato - anteprima24 : ** Il #Meteo in #Campania: le previsioni per sabato 11 giugno ** - infoitinterno : Dopo il maltempo torna il caldo africano, le previsioni meteo per il weekend in Campania -