IL MATTINO annuncia: “Meret c’è il rinnovo con il Napoli, sarà lui il dopo Ospina” (Di martedì 14 giugno 2022) Alex Meret firma il rinnovo con il Napoli fino al 2027, la società azzurra ha scelto lui per sostituire David Ospina come portiere titolare. Seconda quanto riferisce Il MATTINO il portiere del Napoli ha detto si alla proposta di contratto offerta da Aurelio De Laurentiis. La società ha sempre voluto puntare sul portiere ex Spal, nonostante Spalletti avesse chiaramente chiesto di trattenere Ospina in azzurro. Il Napoli ed Ospina, però, non si sono mai trovati sulla proposta di rinnovo con il club partenopeo che ha offerto 2 milioni di euro e 2 anni di contratto, mentre il giocatore chiedeva 3 milioni di euro netti e 3 anni di contratto. Alla fine resterà Meret a Napoli con il ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 giugno 2022) Alexfirma ilcon ilfino al 2027, la società azzurra ha scelto lui per sostituire Davidcome portiere titolare. Seconda quanto riferisce Ilil portiere delha detto si alla proposta di contratto offerta da Aurelio De Laurentiis. La società ha sempre voluto puntare sul portiere ex Spal, nonostante Spalletti avesse chiaramente chiesto di trattenerein azzurro. Iled, però, non si sono mai trovati sulla proposta dicon il club partenopeo che ha offerto 2 milioni di euro e 2 anni di contratto, mentre il giocatore chiedeva 3 milioni di euro netti e 3 anni di contratto. Alla fine resteràcon il ...

