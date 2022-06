Il matrimonio finiscono in disgrazia: vomito e diarrea per tutti gli ospiti, il caso che sconvolge Latina (Di martedì 14 giugno 2022) Quello che doveva essere il giorno più bello della loro vita si è trasformato nell'inferno sceso in terra. Il matrimonio di Erika e Alessio è stato rovinato da un risotto di gamberi, arancia e mandorle. Gli invitati dopo averlo mangiato hanno iniziato a sentirsi male uno dietro l'altro dando luogo a un vero e proprio lazzaretto. Intervistati dal Messaggero i coniugi hanno riferito del loro profondo dispiacere per l'accaduto che ha rovinato l'ultima parte della loro festa: "Le persone si sono sentite male, una dopo l'altra. Erano tantissimi, abbiamo chiamato le ambulanze perché c'erano invitati che rimettevano ovunque, qualcuno aveva problemi di diarrea, un disastro! L'illuminazione era scarsa e gli operatori del 118 hanno avuto difficoltà, con la flebo specialmente, sono stati aiutati dalle torce dei cellulari. È stato un incubo, ci siamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Quello che doveva essere il giorno più bello della loro vita si è trasformato nell'inferno sceso in terra. Ildi Erika e Alessio è stato rovinato da un risotto di gamberi, arancia e mandorle. Gli invitati dopo averlo mangiato hanno iniziato a sentirsi male uno dietro l'altro dando luogo a un vero e proprio lazzaretto. Intervistati dal Messaggero i coniugi hanno riferito del loro profondo dispiacere per l'accaduto che ha rovinato l'ultima parte della loro festa: "Le persone si sono sentite male, una dopo l'altra. Erano tantissimi, abbiamo chiamato le ambulanze perché c'erano invitati che rimettevano ovunque, qualcuno aveva problemi di, un disastro! L'illuminazione era scarsa e gli operatori del 118 hanno avuto difficoltà, con la flebo specialmente, sono stati aiutati dalle torce dei cellulari. È stato un incubo, ci siamo ...

Pubblicità

huchukato : Aiuto non la finiscono più è tipo un matrimonio ?? - redazionerumors : Le sorprese per la cantante Britney Spears non finiscono mai: l'ex marito ha fatto irruzione al matrimonio con Sam… - SusanHatler : ?? Lasciati entusiasmare dalla storia di due migliori amici che finiscono per innamorarsi. - Ulissesempre1 : RT @Ulissesempre1: Allegato alla partecipazione di matrimonio di alcune settimane fa ..'Tutti i salmi finiscono in gloria!!' - Ulissesempre1 : Allegato alla partecipazione di matrimonio di alcune settimane fa ..'Tutti i salmi finiscono in gloria!!' -