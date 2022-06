Il legale di Gabriele Marchetti: «Paolo Bonolis ha chiamato nei giorni successivi all’incidente». L’uomo ha ritirato la querela ed è stato risarcito (Di martedì 14 giugno 2022) Bruganelli e Bonolis “Paolo Bonolis non mi ha mai cercato per sapere come sto. Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato“. Le parole di Gabriele Marchetti, L’uomo rimasto tetraplegico nel 2019 dopo aver partecipato al programma di Canale 5 Ciao Darwin, hanno fatto un certo rumore, insieme al doloroso racconto di una vita inevitabilmente stravolta. Possibile che Bonolis, conduttore di Ciao Darwin, non si sia mai messo in contatto con il concorrente e la sua famiglia dopo quanto accaduto? A fare chiarezza è il legale di Marchetti, Federica Magnanti: “Paolo Bonolis ha chiamato una volta la moglie e una volta il figlio di Gabriele ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 14 giugno 2022) Bruganelli enon mi ha mai cercato per sapere come sto. Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato“. Le parole dirimasto tetraplegico nel 2019 dopo aver partecipato al programma di Canale 5 Ciao Darwin, hanno fatto un certo rumore, insieme al doloroso racconto di una vita inevitabilmente stravolta. Possibile che, conduttore di Ciao Darwin, non si sia mai messo in contatto con il concorrente e la sua famiglia dopo quanto accaduto? A fare chiarezza è ildi, Federica Magnanti: “hauna volta la moglie e una volta il figlio di...

